Roma agli ottavi di Europa League grazie a Zalewski e Svilar: Feyenoord eliminato ai rigori dopo l’1-1 dei 120 minuti

La Roma vola agli ottavi di Europa League dopo aver eliminato ai rigori il Feyenoord. La partita, dopo 120 minuti, era finita 1-1 con i gol di Gimenez al 5′ e il pareggio di Pellegrini al 15′.

Dal dischetto vanno in gol l’ex Juve Paredes, Cristante, Aouar e Zalewski che segna il penalty decisivo. A sbagliare dal dischetto è solo Lukaku, mentre nelle file olandesi sono stati Hancko e Jahanbaksh a fallire i tiri dagli 11 metri.

