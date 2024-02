Rodriguez AC Milan, il presidente del Betis allo scoperto! L’ha detto sul suo futuro

Rodriguez Milan, il presidente del Betis allo scoperto! Lo ha dichiarato in merito al futuro del suo giocatore

Il presidente del Real Betis ha parlato del futuro di Guido Rodriguez, giocatore in scadenza di contratto e accostato nelle ultime settimane al calciomercato Milan. Le sue parole.

PRES. BETIS – «Guido è un giocatore importante per noi, all’epoca gli abbiamo fatto un’offerta di rinnovo, offerta che è scaduta, e se vorrà continuare al Betis dovremo sederci e parlare ancora»

