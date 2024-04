Rocchi sul fallo di mano di Patric in Lazio Fc Internazionale, la dichiarazione: «Situazione interpretabile per questo motivo» #Intervista #ULTIMORA #News

Gianluca Rocchi, capo degli arbitri, ha parlato anche del fallo di mano di Patric in Lazio-Internazionale FC: le sue dichiarazioni Ospite a Open VAR Masterclass, Gianluca Rocchi ha parlato così del fallo di mano di Patric in Lazio-Internazionale FC: PATRIC – «Questo è un attimino più interpretabile perché meno giocato. Però, anche su quest’aspetto, il pallone cambia […]

