Rocchi si sfoga: «Insinuazioni su Fc Internazionale Verona? Palla agli avvocati, il rigore non l’hanno sbagliato Nasca o Fabbri» #Intervista

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha indetto una conferenza stampa a Coverciano per parlare degli ultimi episodi arbitrali in Serie A che tanto hanno fatto discutere e gridare allo scandalo, a partire da Inter Verona.

INSINUAZIONI SU INTER VERONA – «Le insinuazioni sul cambio di designazione per Inter-Verona sono state registrate e girate agli avvocati dell’ufficio legale dell’AIA. Perché adesso iniziamo a non sopportare più qualunque cosa venga detta».

RISPETTO – «Sentiamo parlare di mancanza di rispetto (si riferisce alle parole del ds del Verona Sean Sogliano ndr.) ma il rigore poi non l’hanno sbagliato Nasca o Fabbri».

TOLLERANZA ZERO – «Con le buone o con le cattive, gli arbitri devono farsi rispettare. Non lo sopportiamo più. Nessuno creda che vociare a caso serva per ottenere risultati. Più che ammettere gli errori cosa dobbiamo fare?».

ARBITRI GIOVANI – «Ci sono grandissimi prospetti in questo gruppo ma quando investi nei giovani ci vuole tempo».

GIUSTIZIA SPORTIVA – «Chiedo alla giustizia sportiva di essere dura. Non possiamo essere i Carabinieri che vanno in campo e poi certa gente la in campo la rivediamo».

SUL VAR – «Il Var lo stiamo sciupando noi come sistema. Deve essere una cosa evidentissima, sfuggita all’arbitro ma ora si chiede sempre di più l’intervento della televisione».

