Rocchi SBOTTA: “Fc Internazionale-Verona? Il rigore non lo hanno sbagliato Nasca o Fabbri”

Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A, non ci sta e si sfoga dopo le polemiche degli ultimi giorni. Nel corso della conferenza stampa da Coverciano per fare il punto sul movimento arbitrale, sono arrivate parole molto dure, in riferimento anche a quanto accaduto durante e dopo Inter-Verona.

Queste le sue dichiarazioni:

DESIGNAZIONE INTER-VERONA – “Le insinuazioni sul cambio di designazione per Inter-Verona sono state registrate e girate agli avvocati dell’ufficio legale dell’AIA. Perché adesso iniziamo a non sopportare più qualunque cosa”.

INTER-VERONA – “Sentiamo parlare di mancanza di rispetto, ma il rigore poi non l’hanno sbagliato Nasca o Fabbri”

RISPETTO – “Gli arbitri devono farsi rispettare. Non lo sopportiamo più. Nessuno creda che vociare a caso serva per ottenere risultati. Più che ammettere gli errori cosa dobbiamo fare?”.

ARBITRI GIOVANI – “Ci sono grandissimi prospetti in questo gruppo ma quando investi nei giovani ci vuole tempo. Abbiamo ragazzi che hanno meno di 30 partite in Serie A, che non sono nulla, che girano sui big match tutte le domeniche. Investiamo sui giovani, non possiamo far arbitrare gente di 47-48 anni”.

GIUSTIZIA SPORTIVA – “Chiedo alla giustizia sportiva di essere dura. Non possiamo essere i Carabinieri che vanno in campo e poi certa gente la rivediamo in campo”.