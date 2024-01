Rocchi BLINDA Fc Internazionale-Vecchia Signora Juventina: l’arbitro sarà un suo uomo di fiducia

Inter-Juventus è da sempre una sfida molto tesa, ricca di episodi controversi e polemiche arbitrali. Difficile pensare che la gara di San Siro, con le due squadre in lotta per lo Scudetto, possa andare diversamente. Lo deve aver pensato anche il designatore Gianluca Rocchi, che per l’occasione ha preparato una sestina arbitrale di altissimo profilo.

Non c’è ancora l’ufficialità (che dovrebbe arrivare in giornata), ma il Corriere dello Sport conferma come le scelte siano già fatte: l’arbitro di Inter-Juventus sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli. Un uomo di fiducia di Rocchi, che, come raconta sempre il quotidiano romano, ha grande stima del fischietto partenopeo, già da quando erano colleghi.

Al suo fianco due assistenti di primo livello come Ciro Carboni e Alessandro Giallatini, che tra qualche mese disuputeranno gli Europei insieme a Daniele Orsato, arbitro di punta italiano. Anche per quanto riguarda il quarto uomo, Rocchi ha voluto giocare sul sicuro: Daniele Doveri sarà a bordocampo.

Il designatore poi, blinderà la gara anche al VAR, visto che i tre candidati sono i 3 migliori nel lavoro al monitor: Irrati, Mazzoleni e Di Paolo. Un team d’eccezione, dunque, per cercare di ridurre al minimo il rischio di errori e polemiche, provando a preservare lo spettacolo del campo di gioco.

L’opinione di Passione Inter

I precedenti con Maresca, che sarà al primo Derby D’Italia della carriera, sono anche buoni: in questa stagione i nerazzurri ha vinto 2 partite su 2, contro le romane, con 11 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte totali. Tuttavia, è chiaro come il primo pensiero del popolo nerazzurro vada sempre a quella diatriba verbale con Conte, in un Udinese-Inter della stagione 2020/2021, con la celeberrima frase del tecnico “Sei sempre tu Maresca...”. In ogni caso, Maresca non avrà un compito facile e la speranza è che sappia dimostrarsi all’altezza delle fiducia di Rocchi e dell’importanza del palcoscenico concessogli.