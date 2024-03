Robinho nei guai! Il carcere attende l’ex #Milan AC, ma prima va trovato! COSA SUCCEDE

15:45,9 Mar 2024, MILANELLO.

Robinho nei guai! Il carcere attende l’ex Diavolo Rossonero, ma prima va trovato! COSA SUCCEDE all’ex attaccante brasiliano, alle prese con la giustizia

L’ex attaccante del Diavolo Rossonero, Robinho, è finito nei guai! Il brasiliano dovrà fare i conti con la giustizia: ha subito una condanna a nove anni di reclusione per stupro. A riferirlo è TMW, che specifica come il 20 marzo del 2024 la Corte Superiore di Giustizia Brasiliana (STJ) stabilirà se la sentenza sarà applicabile o meno in Brasile.

Qualora venisse convalidata la sentenza, bisognerà trovare l’ex attaccante brasiliano! Sono stati forniti cinque indirizzi dove potrebbe essere potenzialmente reperibile il giocatore e sono stati comunicati alla giustizia brasiliana. Intanto la vicenda coinvolge anche il Governo Italiano, il quale ha chiesto al Brasile di estradare Robinho e Falco nello scorso mese di settembre 2022. Richiesta, però, che il Paese sudamericano aveva respinto al mittente perché l’articolo 5 della Costituzione del Brasile vieta l’estradizione dei cittadini nazionali.

