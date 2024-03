Risultati #UEFA UEFA #Europa League: A.S. Roma e Atalanta BC ai quarti. Bayer all’ultimo respiro

00:46,15 Mar 2024, MILANELLO.

Risultati UEFA #Europa League: A.S. Roma e Atalanta ai quarti di finale dopo le gare delle 21. Passano anche Liverpool e Bayer Leverkusen

Si è concluso questa sera il quadro delle gare valide per il ritorno degli ottavi di finale di UEFA #Europa League. A.S. Roma (0-1 a Brighton dopo il 4-0 dell’andata) e Atalanta (2-1 allo Sporting Lisbona) raggiungono il Diavolo Rossonero nei quarti di finale.

Con loro Bayer Leverkusen, 2-3 in rimonta sul campo del Qarabag, e il Liverpool che ha travolto con 6 gol lo Sparta Praga.

