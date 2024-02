Risultati spareggi Europa League: come sono andate le gare di ritorno delle 21:00. Ecco i risultati in vista dei sorteggi degli ottavi di domani

Dopo Rennes Milan, e i match delle 18.45, altre quattro squadre hanno raggiunto gli ottavi di Europa League dopo le sfide di ritorno delle 21.

Pubblicità

Vittoria per 3 a 1 del Marsiglia sullo Shakhtar, dopo il pari nel match di andata. Pareggio tra Sporting e Young Boys, con i portoghesi che avanzano. Risultato a sorpresa tra Sparta Praga e Galatasaray, con i cechi che hanno per 4 a 1. Si qualifica anche la Roma dopo aver battuto il Feyenoord ai calci di rigori.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Risultati spareggi Europa League: qualificata anche la Roma, come sono andate le gare di ritorno delle 21.00 appeared first on Milan News 24.