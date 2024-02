Risultati spareggi Europa League: non solo AC Milan Rennes, come sono andate le gare d’andata delle 21.00

Risultati spareggi Europa League: come sono andate le gare d’andata delle 21:00. Ecco i risultati oltre a quello del Milan

Non c’era soltanto Milan Rennes tra le gare che hanno avuto inizio stasera alle ore 21:00 valevole per gli spareggi di Europa League: ecco i risultati delle altre gare per l’andata dei playoff.

Pubblicità

Vittoria per il Qarabag contro lo Sporting Braga per 2 a 4. Vince anche il Benfica, che supera per 2 ad 1 il Tolosa sotto il segno di Angel Di Maria. Pareggio a reti bianche, invece, tra Lens e Friburgo che termina sullo 0 a 0.

Pubblicità

The post Risultati spareggi Europa League: non solo Milan Rennes, come sono andate le gare d’andata delle 21.00 appeared first on Milan News 24.