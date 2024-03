Risultati Serie A, il Frosinone pareggia VS il Lecce: Ranieri batte Nicola

18:48,3 Mar 2024, MILANELLO.

Risultati Serie A, il Frosinone pareggia contro il Lecce: Ranieri batte Nicola. I tabellini dei match delle 15:00

L’Empoli cade in casa contro il Cagliari che riesce grazie alla rete di Jankto. Il Frosinone invece pareggia per 1-1 contro il Lecce con le reti di Cheddira che ha risposto a Krstovic.

Le partite delle 15 non hanno sicuramente coinvolto le posizioni di classifica che occupa il Diavolo Rossonero ma sono molto importanti per una zona retrocessione sempre più infuocata.

