Risultati Serie A #DIRETTA #News: in campo Lazio-Udinese

22:15, 11 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Risultati e classifica Serie A: gli aggiornamenti sulla 28ª giornata, con la Juventus impegnata contro l’Atalanta B.C.

Si gioca la 28ª giornata di Serie A. La Juventus impegnata contro l’Atalanta B.C., ecco risultati e classifica aggiornata.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Risultati Serie A: gli aggiornamenti sulla 28ª giornata

Venerdì 8 marzo

Pubblicità

Ore 20.45 S.S.C. Napoli-Torino 1-1 (61′ Kvaratskhelia, 64′ Sanabria)

Sabato 9 marzo

Ore 15.00 Cagliari-Salernitana 4-2 (12′ Lapadula, 40′ Gaetano, 51′ Shomurodov, 56′ Kastanos, 58′ Maggiore, 76′ Shomurodov)

Ore 15.00 Sassuolo-Frosinone 1-0 (56′ Thorstvedt)

Ore 18.00 Bologna-Inter 0-1 (37′ Bisseck)

Ore 20.45 Genoa-A.C. Monza 2-3 (8′ Pessina, 18′ Mota, 52′ Gudmundsson, 68′ Carvalho, 79′ Maldini)

Domenica 10 marzo

Ore 12.30 Lecce-Verona 0-1 (17′ Folorunsho)

Ore 15.00 Milan-Empoli 1-0 (40′ Pulisic)

Ore 18.00 Juventus-Atalanta B.C. 2-2 (35′ Koopmeiners, 66′ Cambiaso, 70′ “Arek” Milik, 75′ Koopmeiners)

Ore 20.45 Fiorentina-A.S. Roma 2-2 (18′ Ranieri, 58′ Aouar, 69′ Mandragora, 95′ Llorente)

Lunedì 11 marzo

Ore 20:45 Lazio-Udinese 0-0 LIVE

Classifica Serie A

Inter 72

Milan 59

Juventus 58

Bologna 51

A.S. Roma 48

Atalanta B.C. 47

S.S.C. Napoli 44

Fiorentina 43

Lazio 40

A.C. Monza 39

Torino 38

Genoa 33

Cagliari 26

Verona 26

Empoli 25

Lecce 25

Udinese 24

Frosinone 24

Sassuolo 23

Salernitana 14

The post Risultati Serie A LIVE: in campo Lazio-Udinese appeared first on Juventus News 24.