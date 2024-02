Pubblicità

Risultati Champions: Real e City non falliscono l’andata degli ottavi. Sia i Blancos sia i Citizens si impongono in trasferta

Sia il Real Madrid sia il Manchester City fanno la voce grossa in trasferta nell’andata degli ottavi di Champions League. I Blancos superano col risultato di 1-0 il Lipsia grazie al gol dell’ex Milan Brahim Diaz.

Pubblicità

La squadra di Guardiola batte invece per 3-1 il Copenaghen con le reti di De Bruyne, Bernardo Silva e Foden; per i danesi a segno Mattsson. Domani sera in programma PSG-Real Sociedad e Lazio-Bayern Monaco.

Pubblicità

L’articolo Risultati Champions: Real e City non falliscono l’andata degli ottavi proviene da Inter News 24.