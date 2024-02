Risultati Champions League, Osimhen regala il pareggio a Calzona: il Porto vince nel recupero

Risultati Champions League, Osimhen regala il pareggio a Calzona: l’Arsenal non sfonda contro il Porto. I tabellini dei match

Il gol di Victor Osimhen, il più atteso dopo la Coppa d’Africa e le diatribe legate al suo ritorno, ha regalato un pareggio al Napoli contro il Barcellona alla prima di Calzona sulla panchina partenopea. I blaugrana erano passati in vantaggio con Lewandowski.

Nell’altro match, che conclude gli ottavi di andata di Champions League, l’Arsenal non riesce a sfondare la difesa del Porto che trova il vantaggio nel recupero: finisce 1-0 il match. Si deciderà tutto al ritorno. Domani il Milan sarà impegnato contro il Rennes in Europa League.

