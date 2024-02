Risultati Champions League, Mister Inzaghi non si ferma con l’Fc Internazionale: pareggia il Borussia Dortmund

Risultati Champions League, Inzaghi non si ferma con l’Inter: pareggia il Borussia Dortmund. I tabellini dei match

Altra vittoria per l’Inter di Simone Inzaghi che non si ferma nemmeno in Champions League e batte l’Atletico Madrid per 1-0 grazie alla rete di Arnautovic.

Pubblicità

Sul campo del PSV il Borussia Dortmund, la squadra arrivata prima nel girone del Milan, ha pareggiato 1-1: decisive le reti di Malen e quella di de Jong su calcio di rigore.

Pubblicità

Pubblicità

The post Risultati Champions League, Inzaghi non si ferma con l’Inter: pareggia il Borussia Dortmund appeared first on Milan News 24.