Risultati Champions League, impresa della Lazio VS il Bayern Monaco: tutto facile per il PSG

Risultati Champions League, impresa della Lazio contro il Bayern Monaco: tutto facile per il PSG. Tutti i tabellini

Grande vittoria della Lazio contro il Bayern Monaco per 1-0 con la rete su rigore di Immobile e i bavaresi in grande difficoltà e con poche idee. La squadra di mister Sarri riesce a battere così Tuchel: una vittoria di buon auspicio alle altre italiane impegnate in coppa tra cui il Milan.

L’altro match tra PSG e Real Sociedad è terminato 2-0 con le reti di Mbappè e Barcola.

