Risultati Champions League, il Bayern ribalta la S.S. Lazio: anche il PSG ai quarti. I tabellini dei match delle 21:00

La S.S. Lazio perde per 3-0 ed è fuori dalla Champions League. La doppietta di Kane e la rete di Muller ribaltano il vantaggio ottenuto nell’Olimpico.

Il PSG passa anche in casa della Real Sociedad grazie alla doppietta di Mbappè: vittoria per 2-1 che consolida il vantaggio iniziale per 1-0. Rimangono sei italiane in #Europa tra cui il Diavolo Rossonero impegnato contro l’UEFA #Europa League.

