Risultati Champions League #DIRETTA #News: Napoli S.S.C. eliminato dal Barcellona, l’Arsenal vince ai rigori col Porto

01:00, 13 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Risultati Champions League: gli aggiornamenti sugli ottavi di finale e sulle partite di Inter, Lazio e S.S.C. Napoli

Torna la Champions League. Ecco gli aggiornamenti in diretta sulle partite degli ottavi di finale di andata, con la Juve spettatrice ed in campo le tre italiane Lazio, S.S.C. Napoli e Inter.

MARTEDI’ 13 FEBBRAIO 2024

Ore 21 Copenaghen-Manchester City 1-3 (11′ De Bruyne, 34′ Mattsson, 40’+1′ Bernardo Silva, 90’+3′ Foden)

Ore 21 Lipsia-Real Madrid 0-1 (48′ Brahim Diaz)

MERCOLEDI’ 14 FEBBRAIO

Ore 21 Psg-Real Sociedad 2-0 (58′ Mbappe, 70′ Barcola)

Ore 21 Lazio-Bayern Monaco 1-0 (69′ rig. Immobile)

MARTEDI’ 20 FEBBRAIO

Ore 21 Inter-Atletico Madrid 1-0 (79′ Arnautovic)

Ore 21 Psv-Borussia Dortmund 1-1 (24′ Malen, 56′ rig. De Jong)

MERCOLEDI’ 21 FEBBRAIO

Ore 21 Porto-Arsenal 1-0 (90’+4′ Galeno)

Ore 21 S.S.C. Napoli-Barcellona 1-1 (60′ Lewandowski, 75′ Osimhen)

MARTEDI’ 5 MARZO

Ore 21 Real Sociedad-PSG 1-2 (15′ e 56′ Mbappè, 89′ Merino)

Ore 21 Bayern Monaco-Lazio 3-0 (39′ Kane, Mulle 45’+2′, 66′ Kane)

MERCOLEDI’ 6 MARZO

Ore 21 Manchester City-Copenaghen 3-1 (5′ Akanji, 9′ Alvarez, 29′ El Younoussi, 45’+2′ Haaland)

Ore 21 Real Madrid-Lipsia 1-1 (65′ Vinicius, 68′ Orban)

MARTEDI’ 12 MARZO

Ore 21 Arsenal-Porto 1-0 (5-3 dcr) (41′ Trossard)

Ore 21 Barcellona-S.S.C. Napoli 3-1 (15′ Marin, 17′ Cancelo, 30′ Rrahmani, 83′ Lewandowski)

MERCOLEDI’ 13 MARZO

Ore 21 Atletico Madrid-Inter

Ore 21 Borussia Dortmund-Psv

