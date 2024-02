Risultati Champions League DIRETTA: in campo Copenaghen-Manchester City e Lipsia-Real

Risultati Champions League: gli aggiornamenti sugli ottavi di finale e sulle partite di Inter, Lazio e Napoli

Torna la Champions League. Ecco gli aggiornamenti in diretta sulle partite degli ottavi di finale di andata, con la Juve spettatrice ed in campo le tre italiane Lazio, Napoli e Inter.

MARTEDI’ 13 FEBBRAIO 2024

Ore 21 Copenaghen-Manchester City LIVE

Ore 21 Lipsia-Real Madrid LIVE

MERCOLEDI’ 14 FEBBRAIO

Ore 21 Psg-Real Sociedad

Ore 21 Lazio-Bayern Monaco

MARTEDI’ 20 FEBBRAIO

Ore 21 Inter-Atletico Madrid

Ore 21 Psv-Borussia Dortmund

MERCOLEDI’ 21 FEBBRAIO

Ore 21 Porto-Arsenal

Ore 21 Napoli-Barcellona

