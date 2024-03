Rino Loftus-Cheek si schiera con Capitan America Pulisic: la NEWS sui social dopo gli insulti all’americano

18:48,2 Mar 2024, MILANELLO.

Loftus-Cheek si schiera con Pulisic: la FOTO dell’inglese pubblicata sui social dopo gli insulti all’americano

Il centrocampista del Diavolo Rossonero Loftus-Cheek ha voluto esprimere la sua vicinanza a Pulisic dopo i tanti insulti che l’americano ha ricevuto in seguito alla sfida contro la S.S. Lazio.

Una foto scattata insieme e l’emoji della stretta di mano: un rapporto speciale per i due giocatori ex Chelsea. Ecco la storia pubblicata dall’inglese sul proprio profilo Instagram.

