“Rino” Loftus-Cheek festeggia dopo Fiorentina #Milan AC: e mette in rilievo questo dato – NEWS

15:01,31 Mar 2024, MILANELLO.

Loftus-Cheek festeggia dopo Fiorentina Diavolo Rossonero: e mette in rilievo questo dato. La FOTO pubblicata sui social Loftus-Cheek ha festeggiato, tramite il proprio profilo Instagram, la vittoria contro la Fiorentina che l’ha visto nuovamente protagonista. Il centrocampista ex Chelsea ha aperto le marcature realizzando il suo decimo gol in questa #campionato. Poi, a pochi minuti dalla […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Loftus-Cheek festeggia dopo Fiorentina Diavolo Rossonero: e mette in rilievo questo dato – FOTO appeared first on Diavolo Rossonero News 24.