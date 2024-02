Rinnovo Yildiz (Tuttosport), la Signora Juve lo blinda. E per il futuro c’è la numero 10

Rinnovo Yildiz, la Juve ha intenzione di blindare il giovane attaccante turco. E nel futuro, per lui, c’è quella numero 10…

In casa Juve non c’è alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire Kenan Yildiz. Lo ha dimostrato il recente rinnovo fino al 2027, ma la volontà del club bianconero è quella di prolungare ancora di più l’accordo con il turco estendendolo fino all’estate del 2029.

Il 18enne, nei piani, sarà un punto fermo per il prossimo futuro, con una maglia numero 10 che ne consacrerebbe lo status da giocatore intoccabile all’interno della rosa. Prima, però, c’è ancora questa stagione da portare a termine con la numero 15. Lo scrive oggi Tuttosport.

