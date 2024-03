Rinnovo Weston “MAC” McKennie in salita? Premier in agguato, quanto chiede la #Juve. #ULTIMISSIME #NEWS

13:30, 12 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juve e l’entourage di Weston McKennie non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo di contratto. L’americano si starebbe guardando intorno

L’entourage di Weston McKennie si è recentemente incontrato con la Juve per discutere del possibile rinnovo del contratto del giocatore. Tuttavia, al momento non è stato raggiunto un accordo che soddisfi le parti. Questa situazione ha spinto McKennie, che sta disputando una stagione eccellente, a considerare con interesse anche le offerte provenienti dalla Premier League.

Con solamente un anno rimasto alla scadenza del suo contratto in estate, la Juventus è aperta alla possibilità di cederlo per una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro. La situazione è in continua evoluzione e sarà interessante vedere quale sarà il futuro del talentuoso centrocampista americano. Inoltre, come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, i bianconeri potrebbero aver bisogno di cash per arrivare a Teun Koopmeiners la cui valutazione sarebbe di 60 milioni

