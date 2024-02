Rinnovo Threno Hernandez, ecco la mossa del #Milan AC per respingere il Bayern! La NOVITÀ

09:47,28 Feb 2024, MILANELLO.

Rinnovo Theo Hernandez, ecco la mossa da parte del Diavolo Rossonero per respingere il pressing del Bayern Monaco! La NOVITÀ

Ormai non è più un mistero: in estate il Bayern Monaco potrebbe perdere Alphonso Davies e ripiegare così tutte le sue risorse su Theo Hernandez, considerato il migliore al mondo nel suo ruolo.

Il Diavolo Rossonero però non ha intenzione di cedere il francese e per questo prepara la contromossa: è possibile – si legge sulla Gazzetta dello Sport – che in primavera ci sia un incontro tra le parti per capire come impostare i dialoghi per un nuovo rinnovo del contratto.

