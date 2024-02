Rinnovo Theo Hernandez, spunta il indiscrezione sulla volontà del francese: cosa sta succedendo

Rinnovo Theo Hernandez, il terzino francese ha fatto sapere al club rossonero di voler rimanere a lungo: al via la trattativa

Theo Hernandez resta uno dei pilastri del Milan del presente e del futuro. Come riferito da Tuttosport, anche il rinnovo del francese, in scadenza nel 2026 con ingaggio da 4.5 milioni di euro, bonus inclusi, è un tema caldo del calciomercato rossonero.

A tal proposito è spuntato il retroscena sulla volontà dell’ex Real Madrid: Theo Hernandez sta benissimo al Milan e ama Milano. Il suo desiderio dunque è quello di rimanere a lungo. Anche per lui si prospetto un prolungamento fino al 2028 con adeguamento dell’ingaggio intorno ai 6 milioni e mezzo di euro.

