Rinnovo SuperAcerbi, spunta il sensazionale dietro le quinte pazzesco, ecco l’approfondimento: cosa è #SUCCESSO. Tifosi increduli

23 Mar 2024, 18:33, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Rinnovo “SuperAce” Acerbi, spunta la potentissima indiscrezione: il difensore ha prolungato il #contratto prima della gara col Napoli Importante indiscrezione rilanciata da Pasquale Guarro sul calciomercato Internazionale e in particolare per quanto riguarda il futuro di Francesco “SuperAce” Acerbi. Prima della gara contro il Napoli, e dunque prima dell’episodio con Juan Jesus, il centrale ex Lazio ha […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Rinnovo “SuperAce” Acerbi, spunta il potentissimo retroscena: cosa è successo. Tifosi increduli proviene da Internazionale News 24.