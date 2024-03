Rinnovo Rugani, il futuro ancora alla #Juve? Ecco cosa trapela ufficiosamente

16:31, 14 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Rinnovo Rugani, futuro ancora alla Juve per il difensore? Ecco cosa trapela ufficiosamente sul suo prolungamento di contratto

Tra i giocatori in scadenza di contratto a fine stagione in casa Juve c’è anche Daniele Rugani, che con gli infortuni dei compagni di reparto ha trovato diverso spazio in questa annata.

Come scrive calcio#mercato.it, si va verso il prolungamento del giocatore, ma a cifre ridotte rispetto a quelle attuali. L’affidabilità del giocatore è certamente un punto a favore in questa conferma.

