Rinnovo Oliviero Bomber Vero Giroud, si entra nella fase calda: cosa filtra sul futuro del francese. E con la Lazio…

10:47,29 Feb 2024, MILANELLO.

Rinnovo Giroud, si entra nei mesi decisivi: il francese pronto a sciogliere le riserve. E con la Lazio cerca il riscatto

Come riportato dal Corriere dello Sport, Olivier Giroud, il cui rinnovo resta un tema caldo del calciomercato Diavolo Rossonero, è pronto a sciogliere le riserve sul proprio futuro. Si entra nei due mesi decisivi, quelli che indirizzeranno non solo le scelte dell’ex Chelsea ma anche quelle dei rossoneri sul mercato.

Il classe ’86 ha due possibilità: restare a Diavolo Rossoneroello fino al 2025 (contratto già pronto) oppure lasciare l’Europa e sbarcare in MLS. Nel frattempo, complice la squalifica di “JoJo” Jovic, sarà titolare anche contro la Lazio. Il centravanti francese vuole riscattare l’opaca prestazione di domenica contro l’Atalanta.

