Rinnovo Oliviero Bomber Vero Giroud, riflessioni in casa AC Milan: quell’exploit allontana il francese. Addio a giugno?

Rinnovo Giroud, il Milan riflette sul futuro dell’attaccante francese: l’exploit di Luka Jovic potrebbe allontanare il francese

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, nel calciomercato Milan continua ad essere apertissimo il tema relativo al rinnovo di Olivier Giroud, centravanti in scadenza al termine della stagione.

I rossoneri continuano ad aspettare l’ex Chelsea che prenderà una decisione entro fine aprile. Tuttavia l’exploit stagionale di Luka Jovic, autore di 8 gol in tutte le competizioni con quello realizzato ieri in Europa League contro il Rennes, potrebbe anche allontanare Giroud da Milanello. Le prossime settimane saranno decisive.

