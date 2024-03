Rinnovo Mister Demone Inzaghi, la sua richiesta non negoziabile per rimanere all’Internazionale F.C.

1 Mar 2024, 14:47, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il tecnico dell’Internazionale Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , in ottica rinnovo, ha mosso delle richieste ben precise alla società: ecco tutti “tutti gli #approfondimenti

L’ex allenatore della Lazio Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, è sotto #contratto con l’Internazionale fino al 30 giugno 2025 e ha attirato l’interesse di vari club della Premier League, in particolare il Manchester United, che dovrà sostituire Erik Ten Hag a fine stagione.

Al momento, però, sia il tecnico che il club hanno l’intenzione di continuare insieme, magari rinnovando ulteriormente il #contratto fino al 2027, poiché Giuseppe Marotta preferisce non lavorare con allenatori in scadenza.

Inzaghi, il Demone Nerazzurro, si trova bene a Milano e sarebbe felice di continuare il lavoro iniziato tre anni fa, ma porrà condizioni non negoziabili durante le trattative. Prima fra tutte, la garanzia di trattenere tutti i giocatori chiave, cosa che non è avvenuta negli ultimi anni. Inoltre, considerando il miglioramento dei conti del club e i successi ottenuti sotto la sua guida, Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ritiene di poter avanzare tali richieste. Con l’avvicinarsi della nuova Champions League e del Mondiale per club, sarà essenziale avere una rosa competitiva.

L’articolo Rinnovo Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , la sua richiesta non negoziabile per rimanere all’Internazionale proviene da Internazionale News 24.