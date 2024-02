Rinnovo Mirante, il portiere ha espresso la propria idea a AD Furlani. ULTIMISSIME

17:47,25 Feb 2024, MILANELLO.

Rinnovo Mirante, il portiere vorrebbe continuare a giocare e ha espresso la proprio volontà a Furlani: le ultime

Come riferito da Tuttosport, se per il futuro di Mike Maignan saranno decisivi i prossimi mesi, per quello di Antonio Mirante, terzo portiere del Diavolo Rossonero, le cose sembrano essere già abbastanza chiare.

Nonostante i 40 anni, l’estremo difensore ex Roma vuole continuare a giocare e avrebbe espresso la propria volontà a Furlani. L’incontro definitivo ci sarà al termine della stagione ma la sensazione, anche per un discorso di liste, è che per Mirante possa arrivare facilmente il prolungamento fino al 30 giugno del 2025.

