Rinnovo McKennie, in sei mesi tutto ribaltato: ora la Signora Juve vuole blindarlo. Ultime

Rinnovo McKennie, l’americano ha ribaltato tutto in sei mesi e adesso la Juve non vuole più farne a meno. Le ultime

In estate sembrava ad un passo dall’addio, mentre oggi la Juve non può più fare a meno di Weston McKennie e, per questo, lavora anche al rinnovo del suo contratto.

Come riferito da La Stampa, l’obiettivo del club bianconero è quello di blindare il giocatore americano, attualmente in scadenza nel 2025, con altri due anni di prolungamento dell’accordo. Trattative in corso tra le parti.

