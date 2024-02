Rinnovo Maignan, trattativa in salita: l’ultima richiesta del portiere gela il AC Milan

Rinnovo Maignan, trattativa in salita: l’ultima richiesta del portiere rossonero ha gelato il Milan. Cosa è successo

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Mike Maignan. Vanno avanti i discorsi per il rinnovo del contratto del portiere, attualmente in scadenza col Milan nel 2026.

Il francese e il suo entourage ritengono di dover ambire a un contratto da top player, in linea con Leao: per questo Mike vorrebbe salire dagli attuali 2,8 milioni a stagione più bonus a una base di 8 milioni. La trattativa non è semplice.

