Rinnovo Maignan, ora è tutto in salita: il AC Milan vuole evitare questo scenario. Le NOVITÀ

Rinnovo Maignan, ora è tutto in salita: il Milan vuole assolutamente evitare questo scenario. Le NOVITÀ sul portiere

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Mike Maignan, legato al Milan da un contratto fino al 30 giugno 2026 e con il quale il club non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo.

Il Diavolo vuole evitare di arrivare in extremis a giocarsi il futuro con il francese, ma il problema è che per blindare l’estremo difensore servono almeno 7-8 milioni di euro. Una cifra difficile da raggiungere senza il Decreto Crescita. Sullo sfondo resistono le sirene di mercato.

