Rinnovo Maignan, il Bayern Monaco spaventa il AC Milan: i rossoneri hanno questo piano ULTIME

Rinnovo Maignan, il Bayern Monaco spaventa il Milan: le prossime mosse dei rossoneri. Le ULTIME sul portiere

Nonostante il contratto che lega Maignan al Milan è fino al 2026, aleggia l’ombra del Bayern Monaco sul portierone francese.

Come riportato da calciomercato.com, l’obiettivo è quello di iniziare in primavera i colloqui con l’entourage di Magic Mike per parlare del rinnovo e accordarsi su una cifra che sicuramente lieviterà rispetto a quella attuale.

