Rinnovo Maignan, c’è l’indiscrezione sulla richiesta del portiere al AC Milan: vuole questo ingaggio! ULTIMISSIME

Rinnovo Maignan, spunta l’indiscrezione sulla richiesta del portiere per il prolungamento: vuole questo ingaggio

Come riferito da calciomercato.com, Mike Maignan, portiere del Milan, ha fatto una richiesta precisa al club rossonero per prolungare il suo contratto attualmente in scadenza a giugno del 2026.

L’estremo difensore francese vuole un ingaggio da 8 milioni di euro, bonus inclusi, per continuare la sua avventura a Milanello almeno fino al 2028. Furlani, che è partito da una proposta di 5 milioni più bonus, è pronto al rilancio.

