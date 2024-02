Rinnovo Maignan, c’è armonia tra le parti: prossime settimane decisive per il futuro del portiere. Svelata la prima proposta verbale del club rossonero

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la trattativa per il rinnovo di Mike Maignan con il Milan è in piedi e c’è armonia tra le parti.

Il portiere francese vuole restare in rossonero e nelle prossime settimane ci sarò un incontro per trovare l’intesa. Inoltre, la prima proposta verbale del club rossonero si aggira invece sui 5 milioni più bonus legati a risultati di squadra e individuali.

