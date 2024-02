Rinnovo Magic Mike Maignan #Milan AC, richiesta shock dell’agente: ha avanzato questa proposta

12:47,28 Feb 2024, MILANELLO.

Rinnovo Maignan Diavolo Rossonero, richiesta shock dell’agente: ha avanzato questa proposta per il suo assistito. Le novità

In casa Diavolo Rossonero continua a tenere banco la questione relativa al rinnovo di Mike Maignan, che attualmente va in scadenza con il #club rossonero nel giugno del 2026.

Secondo quanto riportato da Tuttosport la trattativa va avanti a rilento, con l’entourage del portiere che vorrebbe un ingaggio simile se non superiore a quello ottenuto da Leao al termine della scorsa annata (7 milioni di euro a stagione).

