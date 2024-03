Rinnovo L’esperto Kjaer, il danese verso l’addio a giugno? Spunta il indiscrezione sulla decisione del #Milan AC

12:47,1 Mar 2024, MILANELLO.

Rinnovo Kjaer, il centrale danese verso l’addio al Diavolo Rossonero a giugno: spunta il retroscena sulla decisione del #club rossonero

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, tra i calciatori che potrebbero lasciare il Diavolo Rossonero al termine di questa stagione c’è anche Simon Kjaer, centrale danese in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

L’ex Atalanta vorrebbe rimanere a Diavolo Rossoneroello ma la sensazione che emerge è quella che il #club rossonero abbia deciso di salutare con l’onore delle armi il classe ’89. Ad oggi l’addio sembra essere la soluzione più probabile.

