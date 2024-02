Rinnovo Lautaro El Toro, parla l’agente: c’è l’annuncio sul futuro

Questa sera l’Inter affronterà l’Atletico Madrid. Tra i protagonisti della gara ci sarà Lautaro Martinez, ancora in attesa della firma sul rinnovo con l’Inter.

Questa sera a San Siro tornerà a suonare la musica della Champions League, con l’Inter che sfiderà l’Atletico Madrid. I nerazzurri partono leggermente favoriti per i bookmakers, ma occhio a sottovalutare gli spagnoli del Cholo Simeone. Gli spagnoli, infatti, sono reduci da una vittoria altisonante in campionato per 5-0 contro il Las Palmas.

Proverà ad essere tra i protagonisti della sfida l’attaccante e capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, artefice finora di una stagione eccezionale. A poche ore dall’incontro di Champions, il suo agente si è espresso sul rinnovo che tiene banco da diverso tempo ai microfoni di AS.

L’agente di Lautaro Martinez torna sul rinnovo: c’è l’annuncio

L’agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camano, ha rilasciato un’intervista ad AS, in cui ha parlato della crescita dell’argentino e del rinnovo in discussione con l’Inter: “Lautaro è già uno dei top 3 del mondo, ciò che sta facendo è la conseguenza della sua evoluzione. Oggi posso dire che nella sua testa c’è solo l’Inter. Ha altri due anni di contratto, è coinvolto, è il capitano. Non pensa a ciò che è successo né a quello che potrà succedere”.

L’agente del capitano dell’Inter ha confermato che l’argentino attualmente è concentrato esclusivamente sull’Inter e sulle questioni di campo. Del tema rinnovo non si è parlato nello specifico, con Camano che ha voluto glissare il tema per non deconcentrare il proprio assistito a poche ore dalla super sfida di Champions. Il rinnovo di Lautaro Martinez è uno dei temi sul banco dei dirigenti dell’Inter già da diverso tempo. Le parti hanno entrambe la volontà di prolungare il rapporto ben oltre gli attuali due anni di contratto, ma ad oggi l’accordo non è ancora arrivato. In casa Inter c’è serenità sulla buona riuscita della trattativa, ma qualcuno invece inizia ad essere in apprensione. Difatti le prestazioni di Lautaro non stanno passando inosservate, con molti top club pronte a fare follie per acquistarlo. L’Inter proverà a blindare il suo capitano, ma ora l’attenzione è rivolta esclusivamente sulla sfida di Champions, visto che per il rinnovo ci sarà tempo di discuterne.

