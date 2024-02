Rinnovo Lautaro El Toro, Montolivo preoccupa: «Non mi aspettavo la frenata. Bisogna mettere in conto che…» #Intervista

Montolivo si è espresso a proposito del rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter, la sui trattativa è stata messa in stand-by: le parole

Dagli studi di DAZN, Riccardo Montolivo dice la sua sull’importanza cruciale rivestita da Lautaro Martinez tra le fila dell’Inter: il rinnovo dell’argentino è stato messo in pausa, e l’ex calciatore mostra preoccupazione.

LAUTARO – «Il fattore Lautaro nel derby d’Italia sarà determinante, perché l’argentino sposta in qualità e ha grande influenza sui suoi compagni. Poi per leadership in questo momento è molto superiore a Vlahovic. L’argentino ha trovato una continuità di prestazione. Non mi aspettavo la frenata sul rinnovo del capitano nerazzurro, mi sembrava già fatta da come si diceva. In ogni caso è da mettere in conto che arriveranno per lui grandi offerte».

L’articolo Rinnovo Lautaro, Montolivo preoccupa: «Non mi aspettavo la frenata. Bisogna mettere in conto che…» proviene da Inter News 24.