Rinnovo Lautaro El Toro Martinez, nuovo indiscrezione: quando può arrivare la firma

Pubblicità

Il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter può arrivare in Primavera: il retroscena sul Toro

Calciomercato.com si sofferma ancora sul possibile rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter:

Pubblicità

I DETTAGLI – «Da viale della Liberazione insistono con un’offerta da circa 8,5 milioni di euro più bonus. Una cifra non banale e probabilmente si attende il definitivo ok anche dalla Cina. Anche se poi per la proprietà ciò che conta è il definitivo totale del monte ingaggi: se da una parte è necessario aggiungere, dall’altra sarà necessario togliere. Sembra banale, non lo è affatto visto che da qualche tempo non c’è neanche più il decreto crescita a sostegno dei club. Non c’è niente di imminente, bisogna aspettare ancora ma per fortuna la dilatazione dei tempi non sta portando ad alcuna tensione e lo si evince sia dalle parole di Lautaro che da quelle dei dirigenti. La volontà comune è quella di proseguire insieme e se è a primavera che fioriscono i fiori più belli, allora l’accordo tra Inter e Lautaro potrebbe effettivamente arrivare nella stagione più godibile dell’anno».

Pubblicità

L’articolo Rinnovo Lautaro Martinez, nuovo retroscena: quando può arrivare la firma proviene da Inter News 24.