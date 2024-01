Rinnovo Lautaro El Toro: l’agente ha bisogno di altri incontri

Dopo i botti di fine anno con i rinnovi a raffica di Dimarco, Darmian e Mkhitaryan, l’Inter è pronta a iniziare il 2024 con il rinnovo del suo giocatore più rappresentativo: Lautaro Martinez. Le trattative proseguono e non dovrebbe mancare molto.

Tuttavia, come riportato da La Gazzetta dello Sport, c’è bisogno ancora di qualche incontro con l’agente Alejandro Camano, per sistemare le ultime questioni e arrivare all’intesa definitiva per il prolungamento del capitano nerazzurro.

In ogni caso, non si dovrebbe andare oltre gennaio e, anzi, vista la forte volontà di entrambe le parti, l’ufficialità potrebbe arrivare anche nella prima parte del mese. Lautaro Martinez dovrebbe allungare il suo contratto fino al 2028, passando da un ingaggio da 6 milioni di euro a uno da 8 milioni a stagione, il massimo possibile per le casse nerazzurre.

L’opinione di Passione Inter

Non ci possono essere troppi dubbi sul rinnovo di Lautaro Martinez. L’argentino è un elemento imprescindibile, non solo per le prestazioni in campo, ma anche per tutto il lavoro dentro lo spogliatoio come capitano. Il Toro è il simbolo dell’Inter attuale e deve continuare a essere il capofila del progetto vincente nerazzurro.