Rinnovo Lautaro El Toro, la rivelazione di Romano sul capitano dell’Fc Internazionale!

L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha anche parlato della trattativa dell’Inter con Lautaro per il rinnovo: le ultime

In diretta su Kick, Fabrizio Romano si sintonizza sull’Inter e sil rinnovo più caldo in casa nerazzurra, quello del capitano Lautaro Martinez.

LAUTARO – «Lautaro non è in scadenza tra 6 mesi, si sta gestendo la situazione, si continua a lavorare come detto anche da Ausilio. L’ottimismo tra le parti rimane, si va in quella direzione, ci sono da limare i dettagli. Ci vorrà pazienza, sia per lui che per il rinnovo di Barella di cui ha parlato sempre Ausilio ieri»

LE DICHIARAZIONI SU TAREMI

