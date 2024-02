Rinnovo Kjaer, l’agente esce allo scoperto: «Il centrale vorrebbe questa cosa ma il AC Milan…»

Rinnovo Kjaer, l’agente esce allo scoperto: «Il difensore vorrebbe questa cosa ma il Milan…». Le dichiarazioni

Mikkel Beck, agente del difensore del Milan Kjaer, ha parlato a Bold.dk per analizzare quello che potrebbe essere il futuro del rossonero tra rinnovo e voglia di restare a Milano. I contatti col Diavolo però non sono ancora iniziati.

PAROLE – «Non abbiamo ancora parlato col Milan per la prossima stagione. Simon vorrebbe stare al Milan, se non resterà sarà libero di firmare con altri dopo l’Europeo con la Danimarca».

