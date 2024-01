Rinnovo Kjaer, il centrale è in bilico: c’è la promessa di Furlani al centrale

Rinnovo Kjaer, il difensore in scadenza a fine stagione resta in bilico: arriva la promessa di Furlani al centrale danese

Come riferito da Tuttosport, in casa Milan si sta già ragionando sulla rosa della prossima stagione. Tra i calciatori in bilico c’è sicuramente Simon Kjaer.

Il centrale danese è in scadenza di contratto a giugno e il suo futuro è in bilico: Furlani gli ha promesso che le somme si tireranno solo a fine stagione. L’addio è probabile ma non è scontato.

