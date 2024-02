Rinnovo Kjaer, decisione di comune accordo tra le parti: a giugno succederà questo

Rinnovo Kjaer, decisione di comune accordo tra le parti: valutazioni finali a giugno ma si va verso l’addio a zero. Le ultime

La ricerca di un nuovo difensore da parte del calciomercato Milan è legata anche alla situazione contrattuale di Simon Kjaer. Il centrale danese classe ’89 è infatti in scadenza di contratto al termine della stagione.

Come riportato da Tuttosport, le parti hanno deciso di comune accordo di fare le valutazioni finali a giugno ma la sensazione è che si andrà verso l’addio consensuale a parametro zero anche se Kjaer vorrebbe chiudere la carriera in rossonero firmando un biennale.

