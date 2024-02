Rinnovo Kjaer, c’è la decisione del AC Milan sul futuro del centrale danese: cosa filtra

Rinnovo Kjaer, il Milan ha deciso il futuro del centrale danese in scadenza di contratto a giugno: decisione solo a maggio

Come riportato da Tuttosport, il Milan ha preso una decisione precisa sul futuro di Simon Kjaer, centrale danese classe ’89 in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

Le parti hanno concordato di prendere una decisione definitiva al termine della stagione: l’ex Atalanta vorrebbe prolungare fino al 30 giugno del 2026 per chiudere la carriera in rossonero. I prossimi mesi saranno decisivi.

