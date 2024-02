Rinnovo Jovic, strada tracciata: il serbo viaggia verso la conferma. Furlani ha deciso che…

Rinnovo Jovic, l’attaccante serbo viaggia verso la conferma per la prossima stagione: la decisione di Furlani

Come riporta Tuttosport, Luka Jovic è destinato a rimanere al Milan ben oltre l’attuale scadenza del contratto fissata al termine della stagione.

Come ribadito anche ieri da Furlani, CEO rossonero, tutta la società è soddisfatta del rendimento dell’ex Fiorentina, 7 gol in stagione finora tra campionato e coppe, e dunque si procederà presto con l’attivazione della clausola per il rinnovo fino al 2025. Più avanti poi si discuterà se rivedere i termini del contratto allungandolo ulteriormente a prescindere dalle singole opzioni ora presenti (per il 2026 e per il 2027).

