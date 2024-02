Rinnovo Jovic, il serbo confermato: i dettagli sul nuovo contratto dell’attaccante

Rinnovo Jovic, l’attaccante serbo verrà confermato dal Milan a fine stagione: ecco i dettagli sul nuovo contratto dell’ex Fiorentina

Come riportato dal Corriere dello Sport, Luka Jovic verà confermato dal Milan nella rosa della prossima stagione dopo l’arrivo a zero dalla Fiorentina a settembre del 2023.

Furlani attiverà la clausola presente nel contratto dell’ex Viola ed estenderà il contratto della punta fino al 30 giugno del 2025 alle stesse condizioni economiche attuali, ovvero 2.5 milioni di euro bonus inclusi. Solo più avanti le parti decideranno se strutturare il contratto in maniera diversa.

